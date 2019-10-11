В пятницу утром, 11 октября, на иранском танкере в Красном море у берегов Саудовской Аравии произошли взрывы и вспыхнул пожар. Об этом сообщил в пятницу телеканал Press TV со ссылкой на заявление владельца танкера - госкпорорацию National Iranian Oil Company.

Вероятней всего, танкер подвергся ракетной атаке. В корабль попали не менее двух ракет. По версии компании, на танкере произошли два взрыва с интервалом примерно в 20 минут (05:00 и 05:20 по местному времени, которое совпадает с киевским - Ред.), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

Владелец судна отметил, что никто из находившихся на нем людей не пострадал, а состояние танкера оценивается как устойчивое.

Взрыв на танкере произошел в море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. Эксперты, изучающие причины инцидента, не исключили из списка версий возможность теракта.

Фото: presstv.com

Напомним, что Иран задержал еще один танкер в Ормузском проливе.

Также читайте о том, что Иран внезапно устроил маневры в Западном Азербайджане на границе с Турцией.