Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что законопроект о снятии моратория на продажу земли требует доработки, а сама продажа должна происходить в два этапа. По словам президента, сейчас ситуация вокруг земельного закона достаточно сложная, и в нем "не все хорошо".

"Сейчас я говорю ни в коем случае нельзя нести этот закон в ВР, давайте все эти пункты выпишем и урегулируем... 73 или 72% против моратория, против того, чтобы снять мораторий. А 80% - за то, чтобы иметь землю в собственности", - рассказал он во время своего пресс-марафона.

По его словам, первоначально землю должны получать украинцы, которые будут якобы получать льготы и займы. Происходить продажа земель должна в два этапа.

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Второй период, сами фермеры говорят, когда наши уже купили, когда у нас уже кредитная ставка, когда уже у нас льготы, тогда вы можете уже открыть другим. Другим иностранным компаниям, которые будут 100% работать на этой земле. И будут украинцы работать. Но это будет уже через несколько лет", - пояснил Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский дал понять, что в новом Трудовом кодексе упростят увольнение людей.