Верховный суд вернул прокурору кассационную жалобу на оправдательный приговор запорожского журналиста Павла Волкова, которого судили с подачи СБУ за "пособничество террористам" и "госизмену". Об этом сообщил в Facebook журналист Василий Муравицкий, который также ранее был арестован по подозрению в госизмене, а потом выпущен под домашний арест.

"Журналист Павел Волков полностью выиграл дело по аналогичным обвинениям, что и у меня. Верховный суд вернул обвинительный акт прокурору. Поздравляю Пашу и его защитников", - написал Муравицкий. По его данным, "это первый полностью оправдательный полностью утвержденный приговор по преследованию СБУ против журналистов".

Согласно выложенному скриншоту постановления Верховного суда, по данному делу суд постановил "вернуть прокурору... его кассационную жалобу на решение Шевченковского районного суда г. Запорожья от 27 марта 2019 года и постановление Запорожского апелляционного суда от 27 июня 2019 года".

Фото: facebook.com

Павел Волков был арестован 27 сентября 2017 года, более года провел в Запорожском СИЗО по обвинению в посягательстве на территориальную целостность (ст.110 УКУ) и ином пособничестве террористам (ст.258-3 УКУ) за опубликованные им журналистские материалы. 25 октября 2018 года был освобожден судом из-под стражи без избрания альтернативной меры пресечения. 7 марта 2019 года суд вынес ему оправдательный приговор. Однако, прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.

Однако, после этого Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор Волкову.

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