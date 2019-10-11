Миллиардер и чиновник времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский прокомментировал свою встречу с президентом Владимиром Зеленским в его Офисе на Банковой. Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

После 14-часового пресс-марафона Зеленского, на котором глава государства подтвердил, что общался с Хорошковским, журналисты связались с олигархом. "Но вот президент признал, что вы с ним встречались, поэтому это уже не является частным делом (до этого миллиардер отказался общаться со СМИ, заявив, что является частным лицом, - Ред.). И вы не совсем являетесь частным лицом, понимаете?", - спросил журналист.

Хорошковский заявил в ответ на это, что, несмотря на то, что Зеленский публично сообщил, что виделся с ним, он является "совсем частным лицом", потому что у него "нет никакой публичной позиции". Отвечать на вопрос о том, по какой причине накануне состоялась встреча в Офисе президента, Хорошковский отказался.

"Вы же задавали ему (Зеленскому, - Ред.) этот вопрос? Ну, они (позиции в этом вопросе, - Ред.) такие же, как и у президента. То есть, я думаю, что вам станет это известно позже", - сказал Хорошковский.

Комментируя свои отношения с Владимиром Зеленским, олигарх только отметил, что ранее они работали вместе. Напомним, в 2009 году основным владельцем актива компании Зеленского "Студия Квартал 95" стала кипрская компания Art Fox Studios Ltd, которую связывают с олигархом Хорошковским. В конце 2010 года владелец Хорошковский назначил Зеленского генеральным продюсером своего телеканала "Интер".

Позднее, в 2012 году, Хорошковский из-за конфликта с экс-премьер-министром Николаем Азаровым покинул пост главы СБУ, а в декабре 2012 года, будучи первым вице-премьером, написал заявление об увольнении, и уехал в Европу. Через два года он безуспешно попытался избраться в Верховную Раду Украины по списку партии бизнесмена Сергея Тигипко, после чего в течение пяти лет публично не появлялся в Украине.

О возвращении Хорошковского стало известно в мае текущего года после инаугурации Владимира Зеленского. При этом в апреле 2019 году будущий президент Зеленский отмечал, что не поддерживает отношений с Хорошковским. "Нет сейчас отношений. Были нормальные отношения. Он был владельцем канала "Интер", генеральным продюсером которого был я. Мы разошлись. Я все отдал", - говорил Зеленский.

Напомним, что на пресс-марафоне 10 октября Зеленский признался, что тайно встречался с Хорошковским в своем Офисе на улице Банковой в Киеве. Однако глава государства наотрез отказался сообщать детали этой встречи, а вопросы на эту темы вызывали у него раздражение. Перед этим СМИ показали, как Хорошковский ездил к Зеленскому на Банковую.

Также "Страна" писала о том, зачем Хорошковский вернулся в Украину и что он делает в окружении Зе.