Экс-посол США в Украине Мэри Йованович была отстранена от должности после того, как призвала личного адвоката президента США Руди Джулиани передать запрос украинским чиновникам о проведении расследований по делу Байденов по официальным каналам, сообщает Associated Press.

Как рассказал агентству экс-дипломат, обсуждавший эту ситуацию с Йованович, бывший посол США в Украине была снята с должности после того, как настаивала на том, чтобы просьба к украинским властям присоединиться к расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера была передана в соответствии с давно установленным протоколом, а не обходными путями.

Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях, сообщил осведомленный собеседник агентства.

Экс-посол США в Украине должна сегодня, 11 октября, дать показания в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу перед Комитетами Палаты представителей по разведке, международным делам, надзору и реформам за закрытыми дверями.

Несмотря на заявление Трампа о том, что его администрация не будет сотрудничать с законодателями по расследованию, три человека, близкие к Йованович, заявили, что она, как ожидается, прибудет на слушания.

Ранее десять сенаторов-демократов из Комитета Сената по международным отношениям написали госсекретарю Майку Помпео, требуя ответов на отстранение бывшего посла в Украине Йованович.

Wall Street Journal сообщал, что президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани.

Отмечается, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдеп США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

До этого стало известно, что Трамп отстранил посла в Украине Йованович из-за жалоб Джулиани.

Также мы писали о том, что Зеленский назвал экс-посла США Йованович "плохим человеком" в разговоре с Трампом.