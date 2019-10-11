В Деснянском районе Киева 30-летний пьяный мужчина приставал к 14-летней девочке и демонстрировал ей свой половой орган. Мужчину задержали, он находится под арестом. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что происшествие случилось в Лесном массиве столицы. Мужчина заметил девочку, которая шла из школы в компании сверстников. Он начал к ней приставать, а затем совершать развратные действия.

"Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время неизвестный обратился к одной из девочек и, сняв белье, обнажил свой половой орган. Чтобы предотвратить приближению правонарушителя, один из подростков применил перцовый баллончик. Случайный прохожий, который видел это происшествие, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении ушел этот человек", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники отдела превентивной деятельности, которые в это время находились неподалеку, задержали подозреваемого. Установлено, что правонарушитель был ранее судим за совершение разбоя и нанесения смертельных телесных повреждений. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Видео: youtube.com

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