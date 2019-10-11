Демократы в Конгрессе США запросили у министра энергетики Рика Перри документы по Украине в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Палаты представителей.

Совместное обращение в адрес Перри написали председатели Комитета по разведке, Комитета по иностранным делам и Комитета по надзору и реформам. "В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания президента США к президенту Украины", - отмечается в обращении.

"Эти сообщения вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины - Ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года", - отмечается в письме.

Демократов также интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить президента Украины заменить членов правления НАК "Нафтогаз".

Министра энергетики США просят рассказать Конгрессу о его роли в организации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Крайний срок предоставления документов - 18 октября.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Напомним, что Зеленский вчера рассказал подробности разговора с Трампом.

После этого Трамп заявил ,что "это должно положить конец разговорам об импичменте.