Зеленский дал понять, что в новом Трудовом кодексе упростят увольнение людей
Президент Владимир Зеленский считает, что Трудовой кодекс должен дать возможность бизнесу свободно увольнять работников.
"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - Ред.) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.
У Зеленского спросили, почему в проекте нового кодекса можно увольнять женщин в декрете. "Я не буду врать, я не видел еще трудовой кодекс, мне не приносили", - ответил Зеленский. Но пообещал, что эту норму из законопроекта уберут.
"Я уверен, что сейчас это не идеальная система, но она точна лучше (предыдущей). Я ожидаю, что у нас не будет советского Трудового кодекса, а будет трудовой кодекс независимой страны, современный", - заявил Зеленский.
Вчера в Киеве прошла первая большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Пресс-марафон продолжался 14 часов - с 10 утра до полуночи - с учетом небольших перерывов между группами журналистов. "Страна" вела онлайн-трансляцию этого события.
Напомним, что Рада сократила штрафы за нарушение работодателями Трудового кодекса.
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