Президент Владимир Зеленский считает, что Трудовой кодекс должен дать возможность бизнесу свободно увольнять работников.

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - Ред.) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.

У Зеленского спросили, почему в проекте нового кодекса можно увольнять женщин в декрете. "Я не буду врать, я не видел еще трудовой кодекс, мне не приносили", - ответил Зеленский. Но пообещал, что эту норму из законопроекта уберут.

"Я уверен, что сейчас это не идеальная система, но она точна лучше (предыдущей). Я ожидаю, что у нас не будет советского Трудового кодекса, а будет трудовой кодекс независимой страны, современный", - заявил Зеленский.

Вчера в Киеве прошла первая большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Пресс-марафон продолжался 14 часов - с 10 утра до полуночи - с учетом небольших перерывов между группами журналистов. "Страна" вела онлайн-трансляцию этого события.

Напомним, что Рада сократила штрафы за нарушение работодателями Трудового кодекса.

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