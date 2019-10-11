На крыше одного из известных ночных клубов Миннеаполиса установили гигантский надувной шар с изображением оранжевого ребенка, который похож на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill в Twitter.

Отмечается, что шар разметили напротив места проведения запланированного митинга Трампа.

Фото: twitter.com

По словам генерального директора клуба Дайны Франк, их заведение не принимает спорную риторику нынешнего американского лидера. Она добавила, что до этого к ним обратились с просьбой разместить такой шар.

Добавим так же, что Трамп поссорился с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем, который требовал более полумиллиона долларов на безопасность и другие организационные расходы в связи с митингом Трампа. Штаб Трампа отказался платить такие деньги.

Напомним, что в Балтиморе запускали в небо огромную крысу в образе Трампа.

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