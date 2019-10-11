После теракта в немецком городе Галле, где 27-летний немец Штефан Б., проживающий в федеральной земле Саксония-Анхальт, пытался взорвать синагогу и убил двух человек, Еврокомиссия обратилась ко всем государствам-членам ЕС с письмом, в котором призвала обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям.

Об этом передает DW.

"В ряде государств в этом отношении необходимы улучшения", - заявила уполномоченная Еврокомисии по вопросам антисемитизма Катарина фон Шнурбайн.

По словам фон Шнурбайн, за обеспечение безопасности еврейских общин ответственность несет каждое отдельное государство. "Эту задачу мы должны решать во всей Европе", - заявила чиновница, указав при этом, что странам-членам Евросоюза необходимо также участвовать в финансировании мер обеспечения безопасности синагог.

Напомним, что в конце 2018 года страны-члены ЕС обязались обеспечивать безопасность еврейских учреждений. Теперь же, отмечает фон Шнурбайн, необходимо поставить себе цель до конца 2020 года выработать в каждом государстве Евросоюза стратегию против антисемитизма. Она должна включать в себя как концепцию обеспечения безопасности, так, к примеру, и подготовку учителей и преподавание предметов, посвященных еврейской жизни.

По данным Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), 38% евреев, живущих в Европе, за последние пять лет задумывались о необходимости покинуть ЕС из соображений безопасности.