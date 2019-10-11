По состоянию на 3 октября 2019 года генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус так и не закончил прохождение специальной проверки и, соответственно, не получил доступ к государственной тайне, что является обязательным условием для пребывания на занимаемой им должности.

Об этом передают "Украинские Новости" со ссылкой на официальный ответ СБУ.

"По состоянию на 03.10.2019 проверка в связи с допуском к государственной тайне генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса продолжается", - говорится в ответе спецслужбы.

Фото: ukranews.com

Напомним, что в конце сентября - начале октября, стали появляться не подтвердившиеся слухи, что якобы Абромавичусу было отказано в доступе к гостайне, из-за чего он будет вынужден покинуть занимаемую должность.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса гендиректором госконцерна "Укроборонпром" своим указом от 30 августа 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский посетил Укроборонпром и сделал фото с оружием.