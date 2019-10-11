Вчера, 10 октября, прошли первые матчи очередного тура отборочного турнира на Евро-2020. Сборная Бельгии обыграла Сан-Марино с хоккейным счетом 9 : 0 и за три тура до финиша обеспечила себе путевку на чемпионат Европы.

В этой же группе I, вторую путевку скорее всего получит сборная России, которая вчера разгромила шотландцев со счетом 4 : 0.

Стоит отметить, что в группе С едва не грянула сенсация в матче Нидерландов против Северной Ирландии. За 14 минут до финального свистка североирландцы открыли счет, но затем "оранжевые" смогли забить три мяча и вырвать победу.

Итак, все результаты отборочных матчей Евро-2020 10 октября

Группа С

Нидерланды - Сев. Ирландия 3:1 (0:0)

Голы: Мадженнис, 76 (0 : 1); Депай, 81 (1 : 1); Люк де Йонг, 92 (2 : 1); Депай, 94 (3 : 1),

Предупреждения: Депай, 95 - Пикок-Фаррел, 53; Эванс К., 60; Смит М-л, 67.

Беларусь - Эстония 0:0 (0:0)

Предупреждения: Политевич, 41 - Лийвак, 82.

Группа Е

Хорватия - Венгрия 3:0 (3:0)

Голы: Модрич, 5 (1 : 0); Петкович Б., 24 (2 : 0); Петкович Б., 42 (3 : 0),

Предупреждения: Вида, 31; Брозович, 45 - Кляйнхайслер, 19, 56; Ловренчич, 82,

Удаления: - Кляйнхайслер, 56 (второе предупреждение).

Словакия - Уэльс 1:1 (0:1)

Голы: Мур Ки., 25 (0 : 1); Куцка, 53 (1 : 1),

Предупреждения: Дьомбер, 51, 88 - Бэйл, 15; Ампаду, 33; Уильямс Дж-н, 50; Джеймс Д., 94,

Удаления: Дьомбер, 88 (второе предупреждение).

Группа G

Австрия - Израиль 3:1 (1:1)

Голы: Захави Э., 34 (0 : 1); Лазаро, 41 (1 : 1); Хинтереггер, 56 (2 : 1); Забитцер, 88 (3 : 1),

Предупреждения: Баумгартлингер, 31; Пош, 48 - Даббур, 48; Биттон Н., 55.

Сев. Македония - Словения 2:1 (0:0)

Голы: Элмас, 50 (1 : 0); Элмас, 68 (2 : 0); Иличич, 95 (пенальти) (2 : 1),

Предупреждения: Пандев, 27; Муслиу, 42; Ристовски, 43; Зайков, 94 - Куртич, 43.

Латвия - Польша 0:3 (0:2)

Голы: Левандовски Р., 9 (0 : 1); Левандовски Р., 13 (0 : 2); Гросицки, 76 (0 : 3),

Предупреждения: Максименко, 52.

Группа I



Бельгия - Сан-Марино 9:0 (6:0)

Голы: Лукаку Р., 28 (1 : 0); Шадли Н., 31 (2 : 0); Бролли, 35 (автогол) (3 : 0); Лукаку Р., 41 (4 : 0); Алдервейрелд, 43 (5 : 0); Тилеманс, 45 (6 : 0); Бентеке К., 79 (7 : 0); Версхарен, 84 (пенальти) (8 : 0); Кастань, 90 (9 : 0)

Предупреждения: Мертенс Д., 51 - Муларони, 82; Симончини Д., 91.

Россия - Шотландия 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 (1 : 0); Оздоев, 60 (2 : 0); Дзюба, 70 (3 : 0); Головин, 84 (4 : 0),

Предупреждения: - Флек, 42.

Казахстан - Кипр 1:2 (1:0)

Голы: Ерланов, 34 (1 : 0); Сотириу, 73 (1 : 1); Иоанну Н., 84 (1 : 2),

Предупреждения: Суюмбаев, 4; Исламхан, 26; Ерланов, 40; Куат, 65; Перцух, 72 - Меркис, 26; Минтикис, 44.

Напомним, что сборная Украины свой матч против команды Литвы проведет сегодня 11 октября в Харькове. Начало поединка в 21.45, "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж об этой игре.