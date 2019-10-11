Якутский шаман Александр Габышев, после своего обследования в психиатрической лечебнице объявил, что возобновляет свой поход на Москву, чтобы провести обряд изгнания Путина.

При этом Александр Габышев уточнил, что его поход носит исключительно мирный характер - "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".

Видеообращенние шамана приводит ресурс "Якутия.инфо" на своем Youtube-канале.

Видео: Yakutia Info

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По дороге к нему стали присоединяться сторонники.

По словам шамана, для обряда он планировал разжечь костер на Красной площади, у Кремля. По древней шаманской практике он собирался "накормить" огонь кумысом и конским волосом, бить в кожаный бубен и молить Путина "прийти в себя и спокойно уйти в отставку".

В середине сентября Габышева задержала полиция, против него возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму. Шамана отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. Правозащитники ставят результаты экспертизы под сомнение. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.