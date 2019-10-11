Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о трансляции украинских телеканалов в Беларуси.

По словам главы государства, в Украине появятся белорусские каналы, а в Беларуси - украинские, как передает УП.

"Я хочу, чтобы у людей в Беларуси не было информационного вакуума относительно событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет сейчас в Беларуси. Я хочу, чтобы там появились украинские каналы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Бацька согласился на трансляции сразу нескольких, а не только какого-то одного канала, и был не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и ощественно-политический.

Правда, какие именно украиснкие каналы "пойдут" на Беларусь, Зеленский пока не смог сказать.

Напомним, "Страна" вела онлайн-репортаж с первой большой пресс-конференции президента Украины.