Президент США Дональд Трамп очень активно осваивает виртульное пространство. Практически весь мир, крупные политики и простые граждане, следят за его яркими и эмоциональными сообщениями в Twitter. А начиная с 10 октября, глава Белого дома открыл еще одну виртуальную площадку для передачи своих месседжей.

Президент США завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch. Дональд Трамп зарегистрировался на этой цифровой платформе вчера, 10 октября. Пока что на сервисе в прямом эфире транслируется выступление Трампа на многотысячном митинге перед его сторонниками в Миннеаполисе.

Скриншот: twitch.tv/donaldtrump

На аккаунт президента США в Twitch уже подписалось порядка 10 000 пользователей сети. Стоит отметить, что новый аккаунт появился за год до президентских выборов в США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп оригинально объяснил отмену помощи курдам.

Так же мы рассказывали, что Трамп заявил, что его разговор с Зеленским не был безумным и пугающим.