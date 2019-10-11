Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил с оптимистическим заявлением. Он сообщил, что Россия уже в самое ближайшее время вернет украинские корабли, захваченные силами ФСБ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом передает Радио Свобода.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", - сказал Пристайко.

По его словам, Украина уже заявила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что готова забрать свои корабли после сообщения им времени и точки координат, где корабли будут стоять.

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - сказал министр.

Также глава украинского МИД подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной лиц. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

Он также предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Российской Федерацией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение - я вообще думаю, что этот вопрос лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", - отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, что ​суд разрешил ГБР изъять секретные документы о проходе украинских кораблей через Керченский пролив.