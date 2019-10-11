Футболисты сборной Бельгии, которая занимает первую строчку в новом рейтинге ФИФА, разгромили со счетом 9:0 команду Сан-Марино и за три тура до конца отборочного турнира обеспечили себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

На данный момент бельгийцы занимают первое место в своей группе I, набрав 21 очко. В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Уже понятно, что сборная Кипра, идущая на третьем месте в группе, не сможет за три оставшихся тура догнать Бельгию.

Шанс опередить команду Бельгии есть в сборной России, которой в оставшихся трех турах для выхода на Евро 2020, нужно набрать 1 пункт.

Фото: mk.ru

В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы. За три тура до конца отборочного турнира бельгийцы стали недосягаемы для идущих третьими киприотов, в четверг обыгравших команду Казахстана со счетом 2:1 и набравших 10 очков.

Второе место в группе занимает сборная России, в четверг разгромившая команду Шотландии со счетом 4:0.

В активе российской команды 18 очков, для выхода на чемпионат Европы ей достаточно не проиграть в следующем матче сборной Кипра 13 октября.



Сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге Международной федерации футбола, в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы.

На прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3).

На турнирах в 2000, который Бельгия принимала совместно с Нидерландами, и 1984 годах сборная Бельгии не вышла из группы. В 1980 году бельгийцы добились лучшего результата на чемпионатах Европы, дойдя до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2), а в 1972-м заняли третье место.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Шотландию и в шаге от выхода в финальную часть Евро-2020.

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