В четверг, 10 октября, в Москве на 95-м году жизни скончалась российская актриса Надежа Каратаева. Об этом сообщает Baza в Твиттере.

"Сегодня умерла актриса и вдова актера Анатолия Папанова - Надежда Каратаева. Актриса долго болела и утром ей стало плохо. Сотрудники скорой экстренно повезли ее в больницу, но по дороге она скончалась", - говорится в сообщении.

Каратаева с 1950 по 2014 год была актрисой Московского драматического театра Сатиры. Она также сыграла несколько десятков эпизодических ролей в кино. Каратаева - заслуженная артистка РСФСР.

Скриншот: Twitter/Baza

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