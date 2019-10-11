Пресс-марафон президента Украины Владимира Зелинского завершен. Он продолжался 14 часов - с 10 утра до полуночи, с учетом небольших перерывов между сменами групп журналистов. "Страна" вела онлайн-репортаж пресс-конференции.

В конце беседы президента с журналистами он произнес длинный монолог о том, почему украинцы так любили Крым: "потому что он наш", "мы любили эти горы и чебуреки", "любили ходить и говорить, когда же тут будут дороги".

"Я купил там квартиру и завез туда плитку (кафель). "Повезло" - в 2013 году купил. Но я не успел ничего сделать", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности общения с журналистами.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что если у человека есть выбор, а он едет в Россию, то он подставляет Украину.