В пятницу, 11 октября, игроки сборной Украины во главе с тренерским штабом Андрея Шевченко играют свой шестой матч группового этапа отбора на чемпионат Европы по футболу (Евро-2020). Наши футболисты выйдут против команды Литвы на стадионе в Харькове.

Встреча на ОСК "Металлист" начнется в 21:45 по Киеву. Прямая видеотрансляция будет доступна на "Футбол 1" и ТРК "Украина". В интернете помимо "пиратов", у которых ожидаются заметные провисания из-за наплыва зрителей, игру можно посмотреть на платном, но доступном видеосервисе Oll.tv.

"Страна" ведет репортаж о происходящем в Харькове:





41 Навес, борьба и нарушение правил в атаке фиксирует главный судья Харальд Лехнер

40 Право на штрафной зарабатывают наши футболисты неподалеку от штрафной сборной Литвы

38 Мораес снова пробил головой, оставшись один перед воротам Литвы. Но из офсайда пришелся его удар.

Тем временем сборная Португалии открывает счет в игре с Люксембургом

36 Жмем!

33 Удар Ярмоленко и ПЕРЕКЛАДИНА!

32 В ответ игроки сборной Литвы заработали угловой у наших ворот. Но последовавший навес был неточен.

29 ГООООООООООООООООООООООООЛ! РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ! 1-0 в нашу пользу! Он из пределов штрафной "прошил" ударом низом вратаря сборной Литвы

26 Ярмоленко приложился из-за пределов штрафной низом. У угла ворот просвистел мяч.

Фото: twitter.com/________kos

21 Эдуард Соболь снова прорвался по левому флангу атаки и исполнил прострел в штрафную. "ЭДИК ЛУЧШИИИИИИИИИИИИЙ", - слышится с трибун.

20 Очень много передач пяточкой, различных финтов в исполнении игроков сборной Украины

Он завершился подачей на ближнюю штангу, борьбой и свободным ударом. Мяч наш.

19 В ответной атаке, снова по правому флангу, гости заработали угловой

17 Очередной удар по воротам сборной Литвы. Мяч угодил в спину защитнику и спланировал в руки вратаря

12 Быстро отбирают мяч у соперников наши игроки. А Шева следит за происходящим у самого угла территории тренера

9 Ответ сборной Литвы пришелся на атаку правым флангом. Затем последовал прострел в штрафную. Пятов завладел мячом

8 И еще один опаснейший момент. Навес с углового на дальнюю штангу, где совершенно один стоял себе Тарас Степаненко. Он пробил головой, мяч пролетел у нижнего угла.

5 Наши продолжают давить! Теперь уже почти с линии штрафной по центру пробивал Марлос. Снова выше. Бодрое начало

3 А вот и первый опасный момент. Эдуард Соболь подключился к атаке по своему левому флангу и навесил в штрафную Литвы. Жуниор Мораес выиграл верховую борьбу и пробил. Мяч полетел чуть выше перекладины. Ух!

2 Наши с мячом, атакующая перепасовка в короткий пас

21:45 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

21:43 Вот как-то так

21:41 А теперь гимн Украины!

Видео: youtube.com/XL Live

21:39 Звучит гимн Литвы

Видео: youtube.com/XL Live

21:38 Команды выходят на поле с детьми

21:31 А игроки уже размялись. Скоро всё начнется!

21:29 Где-то на подходах к стадиону "Металлист"....

21:23 На игру сборной приехал в Харьков и болельщик Филипп. Для этого он около 8:00 утра сел на микроавтобус-перевозчик, который лихо довез парня примерно за 9 часов через линию разграничения на Донбассе. Довез прямо из Донецка. Вот так вот.

21:20 Тем временем, разминка перед игрой в самом разгаре. Игроки активно разогреваются, ведь в Харькове сейчас +10 С с тенденцией с похолоданию. Но на поле сегодня ожидается жара!

21:16 Прогнозы болельщиков сборной Украины разделились. Причем, чем дальше от входа на стадион - тем больший прогнозируется счет. Единство в одном - в ворота Литвы все они ждут не меньше трех забитых мячей.

21:10 Болельщик-отец сборной Литвы прогнозирует сегодня 2:0 в пользу Украины. Его сын считает, что 4:0. Скоро узнаем, кто будет прав. Оба варианта просто отличные

21:06 Присутствуют на стадионе в Харькове и литовские болельщики. Отец и сын рассказали, что ездят за командой на все игры, "но они всегда проигрывают". Тем не менее, настрой у них неунывающий.

21:00 Появились стартовые составы команд:

Украина: Пятов - защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь - полузащитники - Степаненко, Зинченко, Малиновский - нападающие Ярмоленко, Мораес, Марлос.

В резерве Андрея Шевченко: Панькив, Лунин, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльский, Цыганков, Миколенко, Коваленко, Караваев

Литва: Черняускас - защитники - Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс - полузащитники Воробьев, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас - нападающий Лаукжемис.

На замене у Вальдаса Урбонаса: Барткус, Адамонис, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулявичюс, Лисицкас, Г. Матулявичюс, Каспаравичюс, Шимкус, Баравикас

20:57 На стадион выбежали первые разминающиеся игроки сборной Украины

20:30 Литовцы прибыли в Украину накануне футбольного поединка, 10 октября. Сборная выпустила короткий видеоролик по этому поводу.

20:20 Последние приготовления нашей сборной перед матчем с Литвой. Стадион "Солнечный" в Харькове, 10 октября

Фото: Сборная Украины по футболу

20:15 Украинская сборная зовет болельщиков на стадион вот таким красочным плакатом. Кстати, билеты на матч были почти распроданы за несколько дней до матча. Было выкуплено практически 35 тысяч билетов, при том что вместимость харьковского стадиона - 40 тысяч мест.

Фото: Сборная Украины по футболу

Положение перед игрой

Группа "В"

Сборная И В Н П М О 1. Украина 5 4 1 0 11-1 13 2. Португалия 5 2 3 0 10-4 8 3. Сербия 5 2 1 2 10-12 7 4. Люксембург 5 1 1 3 5-8 4 5. Литва 5 0 1 4 4-15 1

В финальную, летнюю часть Евро-2020 напрямую выходят команды, занявшие 1 и 2-е места в группе

В случае победы в игре с Литвой наши футболисты могут оформлять выезд на Евро-2020 уже через три дня в Киеве. Там, в понедельник, 14 октября, подопечные Шевы сыграют с командой Португалии. Достаточно будет и ничьей. Впрочем, на фоне трибун заполненного НСК "Олимпийский" (ожидается ажиотаж) гости могут и дрогнуть.

Тем более, что по словам полузащитника Руслана Малиновского, сейчас в сборной настрой на победу в каждой игре. "Такой менталитет в сборной, что не смотрим на соперника, а выходим и делаем то, что запланировали перед матчем. Мы на каждую игру выходим побеждать", - сказал он на пресс-конференции накануне.

Андрей Шевченко также отметил, что готовность должна быть к каждой игре.

"Я совершенно не согласен с тем, что в случае победы (в харьковской игре с Литвой - Ред.) матчи с Португалией (Киев, 14 октября - Ред.) и Сербией (Белград, 17 ноября - Ред.) будут не так важны. Перед нами задача выиграть завтрашний матч и нужно сыграть оставшиеся два на определенном уровне. Это настроение я передаю ребятам. У них есть ответственность перед болельщиками, а турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. На каждый матч нужно настраиваться как на победу", - сказал наставник сборной Украины.

Кондиции

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко уже вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к харьковской игре. Таким образом в стане нашей команды травмирован только Никита Бурда. Все остальные футболисты восстановились. Также на пресс-конференции Шева подчеркнул, что оба нападающих сборной - Жуниор Мораес и Роман Яремчук, находятся в хорошей форме.

У наставника нашей сборной была отличная возможность оценить игровые кондиции каждого исполнителя, ведь тренировочный сбор команды в Харькове начался еще 8 октября.

Для Литвы игра в Харькове дает возможность сохранить лицо. Ведь быть последними в футбольной турнирной таблице, обыкновенно, не любит никто. Однако, именно сборная Шевченко одержала разгромную (3:0) победу в Вильнюсе. И это было лишь месяц назад. Однако, всегда нужно помнить, что это футбол.

В заявке на игру:

Ворота: А. Пятов, Ю. Панькив, А. Лунин

Защита: С. Кривцов, С. Болбат, А. Караваев, Н. Матвиенко, В. Миколенко, И. Пластун, Э. Соболь

Полузащита: Т. Степаненко, Р.Б. Марлос, Е. Коноплянка, В. Коваленко, В. Цыганков, В. Буяльский, С. Сидорчук, Р. Малиновский, А. Зинченко, А. Ярмоленко, Е. Шахов

Нападение: Ж. Мораес, Р. Яремчук

Футбол и не только

На стадионе в Харькове перед встречей Украина - Литва организуют целую концертную программу. Она начнется в 20:20, т.е. почти за полтора часа до стартового свистка. Ее гвоздем будет певец Dzidzio.

Кстати, первый участник финальной части панъевропейского Евро-2020 уже определился. Футболисты сборной Бельгии забили 9 безответных голов команде Сан-Марино и уже могут заходить на аviasales. К ним уже в следующем туре могут присоединиться и подопечные Станислава Черчесова из России.

Игры финальной части Евро-2020 с 12 июня по 12 июля пройдут в 11 городах Европы:

Санкт-Петербург

Мюнхен

Рим

Будапешт

Бухарест

Лондон (финал)

Бильбао

Баку

Глазго

Дублин

Амстердам

Копенгаген

Как это было в сентябрьском Вильнюсе: