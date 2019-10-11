"Нічого про це не чув". "Страна" собрала топ-10 фраз Зеленского на пресс-марафоне
Журналист "Страны" Юлия Корзун собрала топ-10 наиболее популярных фраз, которые произносил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, 10 октября. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
"Топ-10 популярних фраз Зе.
1. "Нічого про це не чув".
2. "Буду розбиратись".
3. "Це питання не до мене, а до мера".
4. "У меня нет полномочий".
5. "Я не можу прийняти 40 мільйонів людей".
6. "Я - хороший президент".
7. "Я не слідкую за цією інформацією. У мене дуже багато проблем. Ви хочете, щоб я зробив що"?
8. "К вам сейчас Кирилл подойдёт".
9. "Мы готовим законопроект, там все это будет учтено".
10. "Так, а где мой блокнот? Я сейчас все запишу", - написала Корзун.
Скриншот: Facebook/Yulia Korzun
Напомним, сегодня в Киеве проходит первая большая пресс-конференция Владимира Зеленского. В течение целого дня Зеленский отвечает на вопросы журналистов. Мероприятие длится уже 14 часов.
Ранее сообщалось, что Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности общения с журналистами.
Также мы писали, что Зеленский сделал вид, что ничего не знает про угрозу закрытия телеканалов 112 и NewsOne.