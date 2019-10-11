Журналист "Страны" Юлия Корзун собрала топ-10 наиболее популярных фраз, которые произносил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, 10 октября. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Топ-10 популярних фраз Зе.

1. "Нічого про це не чув".

2. "Буду розбиратись".

3. "Це питання не до мене, а до мера".

4. "У меня нет полномочий".

5. "Я не можу прийняти 40 мільйонів людей".

6. "Я - хороший президент".

7. "Я не слідкую за цією інформацією. У мене дуже багато проблем. Ви хочете, щоб я зробив що"?

8. "К вам сейчас Кирилл подойдёт".

9. "Мы готовим законопроект, там все это будет учтено".

10. "Так, а где мой блокнот? Я сейчас все запишу", - написала Корзун.

Скриншот: Facebook/Yulia Korzun

Напомним, сегодня в Киеве проходит первая большая пресс-конференция Владимира Зеленского. В течение целого дня Зеленский отвечает на вопросы журналистов. Мероприятие длится уже 14 часов.

Ранее сообщалось, что Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности общения с журналистами.

Также мы писали, что Зеленский сделал вид, что ничего не знает про угрозу закрытия телеканалов 112 и NewsOne.