Сборная Россия всухую разгромила шотландцев и в шаге от выхода в финальную часть Евро-2020. В оставшихся трех поединках подопечным Станислава Черчесова нужно набрать только 1 балл.

Матч проходил на стадионе "Лужники" в Москве.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а вот сразу после перерыва отличились игроки петербургского "Зенита". Сначала Артем Дзюба удачно замкнул подачу с углового в исполнении Александра Головина. А спустя три минуты Магомед Оздоев удвоил преимущество команды Станислава Черчесова, красиво пробив издали.

Разгромным счет сделал все тот же Дзюба, оформивший дубль, а в самой концовке встречи забил уже Головин, представляющий "Монако" - 4:0.

На 86-й минуте Дзюбу заменил нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, дебютировавший за национальную команду.

Футболисты сборной Бельгии разгромили со счетом 9:0 команду Сан-Марино и за три тура до конца отборочного турнира обеспечили себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

На данный момент бельгийцы занимают первое место в своей группе, набрав 21 очко. В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, в пятницу, 11 октября, состоится матч отбора Евро-2020 между Украиной и Литвой.

Еще мы рассказывали, как купить билет на матч Украина - Португалия и не попасть на крючок мошенников.