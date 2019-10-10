Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возобновления авиасообщения с Россией, так как из-за его отсутствия на грани банкротства находятся украинские компании.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона, который проходит сегодня в Киеве.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность предпринять шаги первым к России: восстановление авиасообщения, отмена ограничений на въезд для россиян, президент ответил: "Я Путину всегда и звонил первым. С меня корона не упадет, тем более, у меня ее нет. Мне кажется, что стороны должны за стол переговоров... Авиасообщение: я считал странным, что поезда ходят, а самолеты не летают. У нас компании банкротятся из-за этого. Конечно, нам невыгодно отсутствие авиасообщения, но наши люди должны этого хотеть. Нужно встречаться, заканчивать войну".

Ранее Зеленский заявил, что если у человека есть выбор, а он едет в Россию, то он подставляет Украину.

Также мы писали, что Зеленский пообещал выяснить, почему в Украине через год исчезнут русскоязычные школы.