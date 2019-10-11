"Брейн-ринг" Зеленского со СМИ

Пресс-конференции президентов Украины всегда становятся центральной темой для украинских СМИ. Иногда – как в случае с некоторыми пресс-конференциями Путина – они тоже становились центральными темами для украинских СМИ. Но вряд ли будет преувеличением сказать, что ни одна пресс-конференция главы государства не привлекала к себе столько внимания в Украине, как вчерашняя.

Над предложенным форматом проведения встречи со СМИ в формате "брейн-ринга" накануне много потешались. Но будем откровенны: никогда еще такое количество журналистов не получало возможности задать свой вопрос президенту. Дело тут, конечно, не столько в формате, сколько в длительности пресс-конференции, которая установила мировой рекорд. Но, так или иначе, если говорить о форме, то к организаторам мероприятия претензий быть не может.

Что касается содержания, то тут впечатление двоякое. Благодаря большому количеству вопросов значительный процент затронутых тем оказался интересным и местами даже острым.

Однако основная масса ответов была крайне неопределенная, если не сказать лживыми. Классический пример - ответ на вопрос о гонениях на каналы NewsOne и 112. Президент просто сделал вид, что ничего об этом не знает и ни на что не влияет. Хотя и в первое и во второе поверить сложно.

По большинству же других острых тем - отношения с Коломойским, продажа земли и, главное, мирный процесс на Донбассе, он просто уходил от ответа. С одной стороны заявляя, что мир для него это главная цель. А с другой - не сказав четко готов ли он выполнять политическую часть Минских соглашений, без которой мир невозможен.

Складывалась впечатление, что у пресс-конференции была одна цель - показать, что Зеленский уверенно контролирует ситуацию и отвечает на все вопросы даже в нынешней сложной ситуации - после скандала с Трампом и формулой Штайнмайера и накануне акций националистов 14 октября.

"Я в курсе всего, держу ситуацию под контролем, ничего не боюсь", - как бы говорил Зеленский.

И с точки зрения исполнения - это была очень хорошая игра. Но рано или поздно любая игра заканчивается. Люди сравнивают обещанное со сделанным. И делают выводы.

Зачем Зеленскому встреча "нормандской четверки"?

О позиции Украины в вопросе мира вчера много говорили и в Москве.

Так, помощник Путина Ушаков заявил, что Украина "под надуманным предлогом" сорвала разведение войск на Донбассе. А перед этим Зеленский подробно разъяснял, что разведение войск в Золотом и Петровском невозможно до тех пор, пока есть угроза стрельбы со стороны "разных людей", которые приехали в район этих двух населенных пунктов.

При этом в другом ответе тот же Зеленский сообщил, что к этим "разным людям" (то есть к радикалам) силу применять не будут, а будут действовать исключительно методами убеждения. Соединяя два этих ответа, несложно прийти к выводу, что разведения войск в Золотом и Петровском украинская сторона вообще не планирует. И, соответственно, Ушаков прав.

Тем временем министр иностранных дел Лавров высказал мнение, что Зеленский так сильно хочет встречу "нормандской четверки", чтобы на ней пересмотреть Минские соглашения. Тут надо отметить, что конкретно на пресс-конференции украинский президент ничего такого не говорил, но при этом заявил, что Россия устала от войны на Донбассе, а потому появился шанс с ней договориться. И если это совместить с предыдущими заявлениями Зеленского (вроде того, что никаких изменений в Конституцию вносить не будут), то действительно можно прийти к тем же выводам, что и Лавров.

Хотя, скорее всего, у Зеленского нет четкого видения того, что он хочет предложить партнерам по "нормандской четверке". И тем более нет понимания того, что делать, когда ему на встрече четырех откажут.

Земельная реформа откладывается

Еще одна тема, которую актуализировала пресс-конференция, – вопрос о рынке земли. Ответ президента на эту тему конкретным не назовешь, хотя одну конкретную вещь он все же сказал: нынешний проект закона о рынке земли в "Верховную Раду нести нельзя". По его словам, нужен новый закон, в котором будет прописан временный запрет на продажу земли иностранцам.

Все это полностью контрастирует с тем уверенным тоном, которым о введении рынка земли Зеленский говорил еще в сентябре. Сам он объяснил изменение позиции тем, что говорил "со многими фермерами" и услышал их "красные линии".

На самом деле ситуация обстоит иначе. Дело в "мнении фермеров". Зеленскому доложили результаты соцопросов, которые показывают, что три четверти украинцев против введения рынка земли.

Еще накануне пресс-конференции прошли слухи, что результаты соцопросов вызвали на Банковой дискуссию, итогом которой стало решение отложить реформу до проведения местных выборов – иначе есть риск с треском проиграть их. Отсюда, видимо, и слова о необходимости нового законопроекта, который еще даже не написан.

Так что с уверенностью можно говорить о том, что с 1 января рынок земли не запустят. Разве что с 1 января 2021 года.

Когда Игорь Гужва вернется в Украину?

И еще одна тема, затронутая на встрече Зеленского с журналистами, – о возвращении в Украину главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Со стороны одного из журналистов даже была озвучена версия, что главред нашего издания вернется на Родину в феврале.

Президент сказал, что он не в курсе вопроса. Журналист также не объяснил, откуда взялась его версия. Однако все точки над i расставил сам Игорь Гужва, который разъяснил, что вернется в Украину только после того, как будут закрыты все дела, сфабрикованные против него во времена Порошенко.

Однако, в этом вопросе пока подвижек нет. Хотя фальсификация уголовных дел против главреда "Страны" очевидна уже давно. А недавно, например, подробно рассказал о том, как они фабриковались, экс-нардеп Радикальной партии Игорь Мосийчук.

В Европарламенте заговорили о Зе-репрессиях против СМИ

Впрочем, некоторые действия нынешней власти уже сейчас ставят под сомнение желание нынешней власти соответствовать европейским стандартам свободы слова. Речь, естественно, идет о попытках уничтожить телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK. О том, как Зеленский фактически ушел от ответа на этот вопрос мы уже писали выше.

Но ответ украинской власти держать все-таки придется. Вопрос о давлении на телеканалы вчера был поднят во время дебатов в Европарламенте. Евродепутат от Великобритании Нейтан Гилл заявил, что Владимир Зеленский продолжает политику предшественника, пытаясь притеснять медиа, не поддерживающие его интересы.

При этом следует заметить, что Гилл – член межпарламентского комитета ассоциации Украина-ЕС и член подкомитета по правам человека Европарламента. А это значит, что у него будет немало возможностей поднять вопрос об украинских телеканалах там, где его услышат.

Зеленский должен понимать, что его медовый месяц не будет вечным ни в отношении украинского общества, ни в отношении Запада. Порошенко пять лет назад считал, что ему простят все. При этом и внутри Украины, и на Западе он имел куда более сильные стартовые позиции, чем Зеленский сегодня, но к последнему году правления полностью их растерял.