Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оскорбления, которые выкрикивали националисты в его адрес во время митингов против формулы Штайнмайера в Киеве и призвал их извинится за свои слова. Об этом он сообщил во время пресс-марафона, который проходит в Киеве, 10 октября.

"Я слышал слова, которые кричали про Путина. Сейчас слышу такие слова на акциях "Нет капитуляции". Меня еще никто не называл словами из пяти букв на "х" начинает на "ло" кончается... Если хотите меня так назвать, то скажите это 73% граждан, которые за меня проголосовали. Думаю, большинство людей, которые пришли... У них не было коммуникации со мной. Они не понимали смысл формулы Штайнмайера. А о том, как комментировал это Богдан - думаю, вы можете поговорите об этом с Богданом. Я тоже хочу извинений от людей, которые кричали в мой адрес слова "ху" и "ло", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, как Богдан прокомментировал митинг.

При этом президент еще раз сказал, что не собирается увольнять главу Офиса президента Андрея Богдана с должности, поскольку он часть команды.

"Буду ли я увольнять за это Богдана? Богдан - часть команды", - отметил президент.

Напомним, 6 октября, в Киеве проходит акция против реализации формулы Штайнмайера по Донбассу. Ее координирует "Движение сопротивления капитуляции". Собрание еще до своего начала получило название "Майдан желтых повязок" - из-за призыва организаторов принести желтый скотч. Одним из требований было то, что президент должен уволить главу своего Офиса, Андрея Богдана.

Причиной для требования об отставке Богдана послужил его пост в ФБ, где он заявил о проплаченных участниках Вече.