В Иране впервые за 40 лет на стадион пустили женщин, посмотреть на триумф сборной. Фото и видео
В Иране впервые с 1981 года на стадион пустили женщин.
Болельщицы смогли посетить матч национальной сборной Ирана против сборной Камбоджи в рамках квалификации на ЧМ-2022.
Отмечается, что поединок прошел 10 октября на стадионе "Азади" в Тегеране и завершился победой сборной Ирана со счетом 14:0. Иранским женщинам выделили билеты на отдельный сектор. Посетить матч смогли порядка 3500 болельщиц.
#با_من_به_ورزشگاه_بیا pic.twitter.com/8OIlGv8tLn— Maryampapi (@maryampapi1) 10 октября 2019 г.
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