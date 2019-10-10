В Иране впервые с 1981 года на стадион пустили женщин.

Болельщицы смогли посетить матч национальной сборной Ирана против сборной Камбоджи в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Отмечается, что поединок прошел 10 октября на стадионе "Азади" в Тегеране и завершился победой сборной Ирана со счетом 14:0. Иранским женщинам выделили билеты на отдельный сектор. Посетить матч смогли порядка 3500 болельщиц.

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