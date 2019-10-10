Согласно результатам выборов, первого президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель. Об этом сообщает Cubadebate в четверг, 10 октября.

"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.

Как сообщается, на внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, ранее возглавлявшего Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.

Напомним, должность президента была введена по итогам конституционного референдума, который состоялся на Кубе в феврале.

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