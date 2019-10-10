Китай показал дискообразный летательный аппарат, по форме напоминающий неопознанный летающий объект или летающую тарелку/блюдце.

Об этом сообщает The Drive.

Дисколет представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая).

Американское издание отмечает, что в диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно пяти метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек.

Отдельные возможности аппарата сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов. Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.

Фото: Twitter.com

Ранее мы рассказывали, что в Китае открыли самый длинный двухэтажный мост через знаменитую реку Янцзы.