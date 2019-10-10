Президент Украины Владимир Зеленский признал, что меморандум о сложении полномочий депутатов из-за неперсонального голосования не имеет юридической силы, а если он попросит их уйти, они перейдут в другую фракцию. Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Я думаю, что меморандум действительно не имеет силы. Но эти люди плакали, просили прощения. Думаю, один раз можно простить. Если я скажу им уйти, они уйдут в другую фракцию...", - заявил Зеленский.

Напомним, в конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования. Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Как отмечено в документе, одним из оснований для прекращения полномочий депутатов является неперсональное голосование в парламенте за установление такого факта судом. Сейчас на сайте Верховной рады указано, что этот проект направлен на заключение Конституционного Суда.

12 сентября Стефанчук публиковал еще один президентский проект закона, который предусматривал штрафы за неперсональное голосование. Также сообщалось, что Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство.

Напомним, 11 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно, Александра Скичко.

Также мы писали, что движение "Чесно" в этот же день поймало на неперсональном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук. Она нажала кнопку пульта сидящего справа Рублева.