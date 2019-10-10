Исследователи из Медицинского университета Тайбэя выяснили, что у киви имеются свойства, позволяющие человеку быстрее погружаться в сон.

Об этом сообщает MedikForum.

В течение эксперимента, продолжавшегося 4 недели, 24 взрослых добровольца употребляли по два киви за час перед отходом в постель каждую ночь. К концу наблюдений были подведены интересные итоги.

Оказалось, что употребление киви помогало людям заснуть на 42% быстрее, чем участникам из контрольной группы, которые ничего не ели перед сном.

Кроме того, в первой группе улучшилось и качество сна в течение ночи приблизительно на 5%, а общая продолжительность сна выросла на 15%.

Исследователи подчеркивают, что волшебным ингредиентом в киви является серотонин - вещество в мозге, которое регулирует циклы сна и пробуждения. Ну, а наибольший эффект дают две порции киви перед сном.

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