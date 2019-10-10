Президент Украины Владимир Зеленский не ответ на вопрос журналиста NewsOne о давлении власти на телеканал с целью лишить его лицензии.

Это произошло во время пресс-марафона в четверг.

"Ваша фракция инициировала создание временной следственной комиссии. Есть информация, что Андрей Богдан влияет на суды, чтобы лишить нас лицензии. Почему новая власть в вашем лице хочет нас закрыть? Мы ожидали вашей реакции. Мы передавали вам письмо", - спросил президента журналист NewsOne.

"Давайте не усложнять наш диалог. Я не влияю на решение Нацсовета", - ответил Зеленский, хотя о Нацсовете его не спрашивали.

На уточняющий вопрос, почему именно его фракция "Слуга народа" инициировала создание комиссии, Зеленский сначала сказал "ну кто-то ж должен инициировать", а потом добавил, что якобы только от журналиста первый раз услышал о временной следственной комиссии.

Видео: YouTube/NEWSONE

Ситуацию прокомментировал главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.

"Символом всей пресс-конференции Зе может стать ответ на вопрос журналиста NewsOne о давлении на каналы.

Журналист спрашивал о:

- инициативе Слуги народа создать следственную комиссию против 112 и NewsOne в Раде,

- информации о том, что Богдан давит на суды, чтоб лишить каналы лицензий,

- об отношении Зе к тому, что основанием для лишении лицензий стали заявления политиков в прямом эфире,

- о том, что Слуга народа проголосовала за продление полномочий членов Нацсовета.

Зе ответил:

- на Нацсовет не влияет (хоть спрашивали о другом),

- о создании комиссии не знает,

- о ситуации с лишением лицензиии NewsOne детально не знает,

- обещал во всем разобраться.

В принципе в таком духе пресс-конференцию мог дать любой человек, способный говорить 11 часов подряд и немного владеющий текущей политической ситуацией.

Кстати, все-таки кое в чем Зеленский в теме. Например, он довольно детально изложил проблематику по Мотор-Сичи.

Что является куда более сложным и менее публичным вопросом, чем ситуация с телеканалами. Но по нему Зе в курсе. А вот про лишение телеканалов лицензий якобы не в курсе.

Кто-то в это может поверить?".

Напомним, 26 сентября Нацсовет лишил цифровых лицензий 112 канал. Однако в тот момент у некоторых его членов уже истек срок полномочий.

Как и когда 5 сентября Нацсовет призвал суд лишить лицензии NewsOne за особый статус Донбасса.

И только 2 октября Верховная Рада позволила членам Нацсовета кошмарить телеканалы и после истечения полномочий.

Между тем, 112 Украина, NewsOne и ZIK написали открытое письмо лидерам стран ЕС и международным организациям из-за давления на свободу слова в Украине.