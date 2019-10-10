Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если у украинцев есть выбор не ехать в Россию, но они все равно едут, то этим они подставляют Украину.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона в четверг.

"Я думаю, если люди едут в Россию работать, то виноваты мы. Если нет альтернативы, то человек что-то ищет. Еще, думаю, у людей там есть родственники. Единственный плюс, который я вижу: они там спорят, говорят, что Крым наш. Далее вопрос морали: человек может поехать в другую страну. Но едет в Россию. Это их моральные качества. А если завтра вы будете за решеткой, нам придется вас возвращать, потому что вы - граждане Украины. Если у человека нет выбора и он туда едет - окей. Если есть выбор, но человек туда едет - так он подставляет Украину", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста об украинских трудовых мигрантах в России.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал выяснить, почему в Украине через год исчезнут русскоязычные школы.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что не готов дать Донбассу автономию .