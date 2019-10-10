В Киеве с ночи 13 октября до вечера 14 октября общественный транспорт изменит свое движение в связи со строительством Шулявского путепровода.

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

"В эти выходные, 13 и 14 октября, в связи со строительством Шулявского путепровода и перекрытием движения в районе развязки меняется порядок организации работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Поэтому, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А "ул. Чернобыльская - ул. Белицкая" по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Даниила Щербаковского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Даниила Щербаковского - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

Кроме того, вносятся временные изменения в маршрут следования ночных троллейбусных маршрутов: - троллейбусный маршрут № 92Н "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) - ул. Свободы", организуется по трассе: ул. Свободы - ул. В. Порика - пр-т Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю.Ильенко - вул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Чорновила - просп. Воздухофлотский - ул. И. Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. И. Огиенко - просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) - Международный аэропорт "Киев" (Жуляны); - троллейбусный маршрут № 93Н "ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ул. Д. Щербаковского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Чорновила - просп. Победы - бул. Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко);

Ранее сообщалось, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда.

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