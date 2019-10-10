На Оболони в Киеве полиция задержала женщину, которая во время ссоры ударила ножом мужа. Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщается, правоохранители от врачей "скорой" получили сообщение о том, что в квартире на улице Вышгородской находится мужчина с ножевым ранением.

На место выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которая опросила членов его семьи и осмотрела помещение.

Полицейские установили, что гражданские супруги вместе распивали алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора. В результате мужчина начал бить женщину и размахивать ножом. Сожительница тем временем выхватила нож и дважды ударила им оппонента в грудь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

35-летнюю правонарушительницу задержали. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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