В Киеве женщина дважды ударила в грудь ножом гражданского мужа. Фото
На Оболони в Киеве полиция задержала женщину, которая во время ссоры ударила ножом мужа. Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как сообщается, правоохранители от врачей "скорой" получили сообщение о том, что в квартире на улице Вышгородской находится мужчина с ножевым ранением.
На место выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которая опросила членов его семьи и осмотрела помещение.
Полицейские установили, что гражданские супруги вместе распивали алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора. В результате мужчина начал бить женщину и размахивать ножом. Сожительница тем временем выхватила нож и дважды ударила им оппонента в грудь.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
35-летнюю правонарушительницу задержали. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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