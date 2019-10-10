Жуткое ДТП произошло сегодня под Киевом в селе Белогородка, где под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка. Авария попала на камеры наблюдения.

Водитель сбил ребенка прямо на пешеходной зебре. До этого камеры запечатлели, как девочка долго стояла перед дорогой, не решаясь ступить на пешеходный переход из-за потока автомобилей, которые игнорировали маленького пешехода.

Дождавшись небольшого перерыва в движении транспорта школьница попыталась перебежать дорогу и уже почти у тротуара противоположной стороны ее сбила машина.

По данным ресурса "Киев оперативный", несмотря на сильный удар, девочка осталась жива, она попала в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.





Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве Ford перевернул "скорую" на перекрестке.

Также мы сообщали, что полиция Киева вычислила совершившего ДТП угонщика с помощью мобильного телефона.