Владимир Зеленский не смог дать предметный ответ на вопрос о переводе всех русскоязычных школ на укаинский язык с 1 сентября 2020 года во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве.

Журналист спрашивал по поводу заявления министра образования Украины о том, что с 1 сентября следующего года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

"Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась. Вопрос языка и образования всегда качают общество. Мне интересно выяснить этот вопрос", - ответил Владимир Зеленский.

Отметим, что министр озвучила норму закона об образовании, который был принят еще в 2016 году. Для того, чтоб отменить эту норму "Слуге народа" нужно найти 226 голосов, которые у них есть.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал, когда будет решен вопрос с законом о тотальной украинизации.