Зеленский заявил, что не готов дать Донбассу автономию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов давать автономный статус неподконтрольным территориями Донбасса. Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, который проходит сегодня в Киеве.
"Автономия - это и есть отделение Донбасса. Я не готов давать Донбассу статус автономии", - ответил Зеленский на вопрос журналиста.
По его словам, на Донбассе должна присутствовать украинская полиция и ОБСЕ, а на границе с Россией должны располагаться силы миротворцев.
"Там должна быть украинская полиция, ОБСЕ, на украинско-российской границе должны стоять миротворцы - так я это вижу. Потому что сложная ситуация", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил о "плане Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.
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