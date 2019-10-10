Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов давать автономный статус неподконтрольным территориями Донбасса. Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, который проходит сегодня в Киеве.

"Автономия - это и есть отделение Донбасса. Я не готов давать Донбассу статус автономии", - ответил Зеленский на вопрос журналиста.

По его словам, на Донбассе должна присутствовать украинская полиция и ОБСЕ, а на границе с Россией должны располагаться силы миротворцев.

"Там должна быть украинская полиция, ОБСЕ, на украинско-российской границе должны стоять миротворцы - так я это вижу. Потому что сложная ситуация", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о "плане Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также мы писали, что Зеленский считает, что формула Штайнмайера не приведет к гражданской войне.