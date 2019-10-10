"Владимир Александрович, открывайте второй конверт!" Порошенко отреагировал на пресс-конференцию Зеленского
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что во время сегодняшнего пресс-марафона нынешний глава Украины Владимир Зеленский слишком много внимания уделил своим предшественникам и фамилия Порошенко звучала слишком часто.
Реакция экс-президента опубликована на странице партии "Европейская солидарность" в соцсети.
В опубликованном видео Порошенко рассказал в своей интерпритации притчу о трех конвертах, которые новый руководитель получил от предшественника. В первом рекомендовалось "валить" все на предшественника, во втором - брать ответственность на себя, а о содержимом третьего Порошенко решил умолчать.
"Владимир Александрович, открывайте второй конверт", – пошутил Порошенко.
Отметим, что известная история о трех конвертах в оригинале звучит немного по-другому.
В первом конверте действительно рекомендовалось "валить" все на предшественника, во втором - обещать быстрые и эффективные изменения, а в третьем - был совет готовить три конверта.
Ранее "Страна" писала о заявлении Зеленского, что Порошенко хочет быть лидером нового Майдана.
Также мы сообщали, что Зеленский заявил о большой психологической травме у Порошенко.