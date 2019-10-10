Пятый президент Петр Порошенко заявил, что во время сегодняшнего пресс-марафона нынешний глава Украины Владимир Зеленский слишком много внимания уделил своим предшественникам и фамилия Порошенко звучала слишком часто.

Реакция экс-президента опубликована на странице партии "Европейская солидарность" в соцсети.

В опубликованном видео Порошенко рассказал в своей интерпритации притчу о трех конвертах, которые новый руководитель получил от предшественника. В первом рекомендовалось "валить" все на предшественника, во втором - брать ответственность на себя, а о содержимом третьего Порошенко решил умолчать.

"Владимир Александрович, открывайте второй конверт", – пошутил Порошенко.

Отметим, что известная история о трех конвертах в оригинале звучит немного по-другому.

В первом конверте действительно рекомендовалось "валить" все на предшественника, во втором - обещать быстрые и эффективные изменения, а в третьем - был совет готовить три конверта.

Ранее "Страна" писала о заявлении Зеленского, что Порошенко хочет быть лидером нового Майдана.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил о большой психологической травме у Порошенко.