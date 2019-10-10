Зеленский пообещал запретить пластиковые пакеты в Украине
В Украине в ближайшее время могут запретить использование полиэтиленовых пакетов и пластика.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своей первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста "Когда в Украине запретят целлофановые пакеты и пластик?".
"Одним из первых законопроектов мы хотели это сделать. Мы поднимем этот вопрос", - ответил президент.
Напомним, в марте 2019 года Европарламент ввел запрет на пластиковую посуду с 2021 года. Ожидается, что с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий, в частности пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов.
Также мы сообщали, что в желудке мертвого кита на филиппинском побережье нашли 40 кило пластика, который его и убил.