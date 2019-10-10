В Украине в ближайшее время могут запретить использование полиэтиленовых пакетов и пластика.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своей первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста "Когда в Украине запретят целлофановые пакеты и пластик?".

"Одним из первых законопроектов мы хотели это сделать. Мы поднимем этот вопрос", - ответил президент.

Напомним, в марте 2019 года Европарламент ввел запрет на пластиковую посуду с 2021 года. Ожидается, что с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий, в частности пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов.

Также мы сообщали, что в желудке мертвого кита на филиппинском побережье нашли 40 кило пластика, который его и убил.