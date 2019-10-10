В чернобыльской зоне отчуждения показали, как яркая осенняя листва устелила дороги и бескрайние поля около ЧАЭС.

Соответствующие фото размещены в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook в четверг, 10 октября.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

"Де не глянь, навколо

Килим кольористий,

Віти напівголі

Й небо синє-чисте.

Метушні немає,

Тиша й прохолода –

Осінь золотая

Тихо-ніжно ходить.

Катерина Перелісна", - говорится в подписи к посту.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали видео, как стадо лошадей Пржевальского несется галопом по диким и пустынным полям.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике предупредили об агрессивности лосей и оленей в наступивший период гона. Самцы устраивают поединки, которые могут заканчиваться довольно трагично.