В чернобыльской зоне отчуждения показали, как яркая осенняя листва устелила дороги и бескрайние поля около ЧАЭС.

Соответствующие фото размещены в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook в четверг, 10 октября.

 

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

"Де не глянь, навколо
Килим кольористий,
Віти напівголі
Й небо синє-чисте.
Метушні немає,
Тиша й прохолода –
Осінь золотая
Тихо-ніжно ходить.
Катерина Перелісна", - говорится в подписи к посту. 

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали видео, как стадо лошадей Пржевальского несется галопом по диким и пустынным полям.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике предупредили об агрессивности лосей и оленей в наступивший период гона. Самцы устраивают поединки, которые могут заканчиваться довольно трагично. 

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