В Чернобыльском заповеднике показали, как золотая осень украсила листвой зону отчуждения. Фото
В чернобыльской зоне отчуждения показали, как яркая осенняя листва устелила дороги и бескрайние поля около ЧАЭС.
Соответствующие фото размещены в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook в четверг, 10 октября.
Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
"Де не глянь, навколо
Килим кольористий,
Віти напівголі
Й небо синє-чисте.
Метушні немає,
Тиша й прохолода –
Осінь золотая
Тихо-ніжно ходить.
Катерина Перелісна", - говорится в подписи к посту.
Ранее в Чернобыльском заповеднике показали видео, как стадо лошадей Пржевальского несется галопом по диким и пустынным полям.
Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике предупредили об агрессивности лосей и оленей в наступивший период гона. Самцы устраивают поединки, которые могут заканчиваться довольно трагично.