Президент Украины Владимир Зеленский упомянул о бесплатной передаче лицензий на игорный бизнес с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, если отель расширит номерной фонд.

Об этом он заявил во время сегодняшнего пресс-марафона.

"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока что там нет возможности сделать казино. Нам нужен тест… Мы хотим, чтобы у нас строились отели. Возможно, если, например, это бутиковый отель, то, может, мы договоримся давать им лицензии, которые должны стоить немного дороже", – сказал Зеленский.

"Если это очень большой какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию - постройте нам отель", – добавил он.

Президент также отметил, что средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.

Напомним, Кабмин подготовил законопроект о легализации игрального бизнеса, который регулирует лотереи, букмекерские конторы, покер, казино и игральные автоматы. При этом правительство планирует создать специальный орган – комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которую должно координировать правительство. В то же время предусматривается система онлайн-контроля за игровым оборудованием на базе Государственной налоговой службы. При этом законопроект предусматривает идентификацию игроков по паспортным данным и идентификационному коду.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поручил до зимы легализовать добычу янтаря и игорный бизнес.

Также мы сообщали, как в Украине будут легализировать игорный бизнес и причем тут Луценко и Аваков.