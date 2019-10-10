Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения средствами массовой информации.

Об этом он рассказал в интервью Радио "НВ".

Чиновник уточнил, что к искажению общественного мнения он относит манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - заявил Бородянский.

Ранее "Страна" писала о том, что Бородянский раскритиковал идею создания русскоязычного телеканала для "борьбы за умы".

Также мы сообщали, что министр культуры заявил, что Украина должна отказаться от цирков с животными.