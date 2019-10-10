Владимир Зеленский ежедневно в течение двух часов после работы изучает, что пишут украинские СМИ. Об этом президент заявил во время сегодняшнего пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста "Каким медиа вы доверяете?".

"Я бегаю, смотрю с утра по сторонам. Если люди в Киеве улыбаются, тогда все хорошо. Люди - СМИ №1. Я читаю большинство новостных каналов, которые вы знаете. Я читаю Фейсбук. Я знаю, что такое "Вести", что такое "Страна.юа", "Детектор медиа", "НВ". Я знаю ваше отношение ко мне. Знаю "Корреспондент". Я трачу на это два часа вечером после работы. Я очень плохо сплю - где-то с 4 до 5:30 утра, и все",- ответил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве проходит первая большая пресс-конференция Владимира Зеленского. "Страна" следит за пресс-марафоном в режиме онлайн.

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