В четверг торги на межбанке закончились подорожанием нацвалюты на 10 копеек. Торговый день закончился на уровне 24,50-24,52 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, объем торгов сегодня вырос до $200 млн, а покупателей валюты было слишком мало, чтобы сбалансировать предложение: доллар продавали и экспортеры, и банки.

"Последним не с руки оставаться накануне трехдневных выходных с дешевеющим долларом. Куда выгодней разместить гривну в депосертификатах Нацбанка", – рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий. И отметил отсутствие спроса со стороны импортеров.

В таких условиях основными покупателем валюты оказался Нацбанк. Регулятор трижды выходил на рынок со скупкой валюты (по 24,55 грн/$, 24,52 грн/$ и 24,51 грн/$). Совокупно, по оценкам казначеев, приобрел порядка $60-70.

"Объем свободной ликвидности вырос на 6,6 млрд грн и составил 106 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 3,4 млрд грн до 44,7 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 3,3 млрд грн и составил 61,2 млрд грн", – добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок старался не отставать от межбанка, хотя банкирам удалось сохранить 30-копеечную разницу с безналичным курсом. Невзирая на отсутствие спроса, средний курс продажи на улице к вечеру опустился только до 24,80 грн/$ (некоторые финансисты ждали более глубокой просадки). Минимальный ценник при этом снизился до 24,60 грн/$ - по такой цене купить доллары можно было в банке "Глобус". Выкупали валюту у населения в кассах финучреждений в диапазоне 24,30-24,75 грн/$.

Чуть смелее оказались менялы на черном рынке. К концу дня они торговали долларом в рамках 24,72-24,75 грн/$. А покупали валюту в среднем по 24,65-24,70 грн/$.

Согласно прогнозам банкиров, завтра торги не будут отличаться значительными объемами и волатильностью. Например, Олег Куринной полагает, что котировки на межбанке в пятницу не выйдут за рамки 24,50-24,60 грн/$.

Ранее сообщалось, что валюта продолжает снижаться на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали, что доллар в обменниках Украины опустился ниже отметки в 25 грн.