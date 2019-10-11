В ходе военной операции Турции "Родник мира" в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, а еще трое были ранены. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны передает агентство Anadolu.

В то же время, военные Турции уверяют, что противник понес гораздо более весомые потери: турецкие силы нейтрализовали 49 "террористов" курдской группировки "PKK/PYD-YPG" (Анкара связывает сирийских курдских повстанцев с "Рабочей партией Курдистана", которую считает террористической организацией - Ред.). А общее число убитых курдов якобы достигло 277.

Кроме того, войска Турции окружили приграничные сирийские города Рас-аль-Аин и Таль-Абйад. 10 октября они заняли 11 деревень вокруг них.

Зону военной операции начали покидать беженцы. Агентство ООН по делам беженцев сообщает о тысячах переселенцев. По оценкам гуманитарных организаций, операция создала угрозу почти 500 тысячам человек.

Операцию "Родник мира" Турция начала 9 октября. Ее цель - создать 32-километровую зону безопасности на сирийской территории вдоль границы, оттеснить оттуда курдов, которые ее контролировали до сих пор, и переселить туда около 2 миллионов сирийских беженцев, до сих пор находящихся в Турции.

В первый же день проведения операции были задействованы турецкие ВВС.