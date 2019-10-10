Глава Банка Великобритании Марк Карни представил дизайн новой банкноты номиналом 20 фунтов стерлингов, на которой будет изображен британский художник Уильям Тернер. Об этом сообщается на сайте британского Центробанка.

Новые банкноты из полимерного материала будут запущены в обращение 20 февраля 2020 года и благодаря современным элементам защиты станут самыми безопасными из тех, что уже были выпущены.

Фото: bankofengland.co.uk

Ранее в обращение были запущены полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. В 2021 году банк планирует выпустить 50-фунтовую банкноту, на которой будет изображен британский математик Алан Тьюринг.

Состав 5- и 10-фунтовых купюр вызвал масштабный скандал в Великобритании. Веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ страны отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным ЦБ, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

При этом Банк Англии подчеркивает, что полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных и потому наносят меньше ущерба окружающей среде.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ планирует напечатать 5 миллионов банкнот по 1000 гривен.

Также мы сообщали, что НБУ уверяет, что в Украине стало меньше поддельных банкнот.