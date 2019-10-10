Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о языке не первоочередная задача для воюющей страны и сначала нужно закончить конфликт и поднять экономику.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет с законом о языке, Институтом национальной памяти и будет ли 8 марта, президент ответил: "Моя идеология одна - все, что может раскалывать страну, - на это надо реагировать. Вы помните, что с языкового вопроса начался раскол Донбасса. За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?"

"А, может, чтобы успокоиться, надо войну остановить? Второй вопрос - поднять экономику. Все остальное - не пустое, но в воюющей стране не первоочередное. Я таким людям говорю: слушайте, ну не сегодня. Это мой ответ, и все", - сказал Зеленский в ответ на то, что этот вопрос беспокоит население Украины.

Также Зеленский привел пример недавнего вопроса на пресс-марафоне о легализации марихуаны, который также сейчас, по его мнению, не является определяющим для общества.

В тоже время, стоит отметить, что действующий закон о тотальной украинизации ущемляет права русскоязычного население и других национальных меньшинств и как раз его изменение или отмена и позволит "не поднимать вопрос о языках".

Ранее сообщалось, что Зеленский сообщил о "плане Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также мы писали, что Зеленский готов добровольно уйти в случае очередного Майдана.