В пятницу, 11 октября, распространившееся по Украине приятное тепло будет омрачено дождями в южных и восточных областях.

На остальной территории ожидается сухая переменно облачная погода с ветром преимущественно юго-западного направления 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ночь на пятницу температура воздуха в большинстве украинских регионов составит +4-9 градусов. Днем потеплеет до +13-18. В южной части ночью +7-12 градусов, а днем ожидается +15-20. На высокогорье Карпат на протяжении суток +2-7 градусов.

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Ранее "Страна" писала о том, что синоптик пообещал Украине в октябре иллюзию весны.

Также мы сообщали, что после ночных морозов в Украину придет потепление до +20.