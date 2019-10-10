Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал о своих отношениях с миллиардером и бывшим первым вице-премьером Украины Валерием Хорошковским.

Один из журналистов вспомнил слова главы государства о том, что он жаждет возвращения в страну украинцев.

"Вы говорите, что хотите, чтобы вернусь украинцы. Но возвращаются олигархи, в частности, Валерий Хорошковский. Почему тогда он заходит в Офис президента, а не сюда, на фудкорт?" - поинтересовался представитель прессы.

Зеленский честно признался, что действительно встречался с олигархом.

"Касательно Хорошковского. С ним я действительно встречался. Я не помню, почему не было фотоотчета. Вон, с Коломойским был фототчет... Кстати, господин Хорошковский на протяжении пяти лет приезжал в Украину", - сказал Зеленский.

Затем он добавил, что обсуждал с бизнесменом некий личный вопрос.

"Я не хочу в целом вам о нем говорить, потому что к нему был очень серьезный вопрос. И этот вопрос мы обсуждали тет-а-тет. Нет, никакой публичной должности для него не будет. И он не влияет на мою команду. И со временем вы узнаете, когда будут результаты нашей встречи. Встреча была личная", - закрыл тему президент.

Ранее Зеленский заявил, что готов вступить в переговоры с Игорем Коломойским и другими олигархами.

Украинский лидер также ответил на вопрос о контроле Коломойского над госпредприятиями.