Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщил, что все игроки атаки находятся в хорошей форме. Об этом он сообщил во время предматчевой пресс-конференции в Харькове накануне матча отбора Евро-2020 против Литвы, передает Укринформ.

"Важно достичь победного результата. Мы играем дома, перед нами стоят высокие цели. Игроки настраиваются на поединок, стремятся показать хороший футбол. Не думаю, что в случае победы над Литвой мы полностью решим судьбу отборочного цикла. Это настроение я передаю ребятам. Прежде все потому, что у них есть ответственность перед болельщиками за результат. Турнирная таблица свидетельствует о том, что есть варианты. Это нужно учитывать и настраиваться на победу в каждом поединке. Кто выйдет в стартовом составе? Сегодня мы проведем тренировку, после которой меня, наверное, ждет бессонная ночь. Это важный момент, ведь все игроки атаки находятся в хорошей форме. Такой выбор исполнителей - плюс для меня. Будем думать, определимся уже завтра", - сказал Шевченко.

Он также рассказал о том, как чувствует себя защитник сборной Виталия Миколенко.

"С Миколенко все в порядке. У него было даже не повреждения, а определенный дискомфорт. Мы дали ему несколько дней на восстановление, провели тестирование. Вчера Виталий провел полноценную тренировку и будет готовиться к игре. То же касается и других футболистов - все пребывают в оптимальной форме", - сообщил наставник сборной Украины.

Напомним, поединок Украина - Литва пройдет в пятницу на харьковский арене "Металлист". Игру, которая начнется в 21.45, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Турнирное положение в отборочной группе В Евро-2020: Украина - 13 очков (после 5-ти игр), Португалия - 8 (4), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5 ).

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